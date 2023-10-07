Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и командному посту радикальной группировки «Исламский джихад». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 октября в Telegram-канале вооружённых сил страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Истребители ЦАХАЛ также нанесли удар по оперативному командному центру… по оперативному командному посту, принадлежащему террористической организации «Исламский джихад», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие вооружённых сил Израиля нанесли удары по мечетям, которые, по данным ЦАХАЛ, использовались для «террористической деятельности».

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 октября издание The Times of Israel сообщило, что Армия обороны Израиля отбила у боевиков палестинского движения ХАМАС захваченную ранее военную базу Реим, расположенную на юге израильского государства. По информации издания, в то же время с палестинской стороны были совершены очередные ракетные удары, взрывы были слышны в Тель-Авиве.

Боевые действия в регионе начались утром 7 октября. Сначала ХАМАС запустило тысячи ракет по Израилю, потом на его территорию зашли боевики, захватив несколько населённых пунктов и армейских постов.