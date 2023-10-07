Москва, 7 октября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Выдворение корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка с Кипра стало очередным шагом Запада по подавлению источников альтернативной информации, говорится в опубликованном 7 октября заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Она назвала действия кипрских властей беспардонными и отметила, что перед этим на семью журналиста оказывали психологическое давление, а его самого жестоко избили, нанеся увечья.

«Неолиберальным западным псевдодемократиям оказалось мало введения многочисленных запретов на вещание российских теле− и радиоканалов, блокирования интернет-порталов, прекращения доступа к социальным и финансовым электронным сервисам для граждан России, закрытия корпунктов российских СМИ и введения сотен санкций против представителей медиасообщества», — заявила Захарова.

Дипломат указала на то, что информационную войну Запада поддержали находящиеся в США интернет-монополии, массово блокируя неугодных пользователей и информационные ресурсы. Она назвала это репрессиями, которые Запад продолжает оказывать на оставшиеся очаги неудобной правды, объясняя это защитой информационной безопасности и борьбой с дезинформацией.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с Гасюком произошёл 5 октября. При его задержании на Кипре также пострадал оказавшийся рядом сотрудник российского посольства Дмитрий Дойников. Поводом стали обвинения в нарушении им административного режима пребывания на острове.

В связи с инцидентом 6 октября в МИД России вызвали посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса. Ему выразили категорический протест, назвав действия властей греческой республики неприемлемыми и провокационными, а обвинения надуманными. Гасюк вернулся в Россию утром 7 октября.