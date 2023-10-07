Москва, 7 октября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк, в отношении которого полиция Кипра применила силу, вернулся в Россию, сообщили ТАСС в МИД России.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Сегодня утром корреспондент <…> благополучно прибыл в Россию», — сообщили в ведомстве.

В министерстве заявили, что Москва направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО.

В МИД России 6 октября назвали надуманными ссылки на неподобающую деятельность корреспондента «Российской газеты» и нарушение им административного режима пребывания на Кипре. В заявлении ведомства говорилось также, что сначала кипрские власти пустили в ход психологическое давление, в том числе на семью журналиста, а затем применили и физическое насилие.

МИД также выразил протест послу Кипра в Москве Кипросу Йоргаллису из-за задержания российского журналиста. Дипломата 6 октября вызвали в МИД России. Он прошёл в здание, не прокомментировав цель визита, и покинул министерство спустя 20 минут.