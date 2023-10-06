Москва, 6 октября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. МИД России выразил протест послу Кипра в Москве Кипросу Йоргаллису в связи с неприемлемыми и провокационными действиями кипрских властей в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента «Российской газеты», а также сотрудника посольства при исполнении им служебных обязанностей.

Сергей Карпухин/ТАСС Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис

«Ему [Йоргаллису] заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД России назвали надуманными ссылки на неподобающую деятельность корреспондента «Российской газеты» и нарушение им административного режима пребывания на Кипре. По данным российского внешнеполитического ведомства, в МИД и МВД Кипра не ответили на своевременно направленные запросы российского диппредставительства в Никосии. В заявлении также отмечается, что сначала кипрские власти пустили в ход психологическое давление, в том числе на семью журналиста, а затем применили и физическое насилие.

В этой связи МИД России полагает, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы.

В ведомстве потребовали от кипрской администрации немедленного освободить российского корреспондента.

Как сообщало ИА Регнум, посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса 6 октября вызвали в МИД России. Дипломат прошёл в здание, не прокомментировав цель визита. Посол покинул дипведомство спустя 20 минут.

Посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина 25 сентября вызвали в МИД России. Дипломату выразили решительный протест из-за выдворения из Болгарии настоятеля храма РПЦ и двух служителей подворья, отметили в МИД.