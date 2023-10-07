Украина лишилась военной поддержки ещё одной страны
Politico: власти Словакии заявили о прекращении военной помощи Украине
Братислава, 7 октября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Временное правительство Словакии решило прекратить продолжать оказание военной помощи Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя правительства республики.
«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину», — заявил представитель правительства Словакии.
По данным издания, уходящее правительство республики приняло такое решение из-за переговоров о формировании нового состава кабинета министров между партиями, выступающими против продолжения военной помощи Киеву.
Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала очередной пакет военной помощи Украине. Он решила это сделать сразу после парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная социал-демократическая партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо.
На внеочередных выборах в Национальный совет Словакии 30 сентября победила пророссийская партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), получившая 23% голосов избирателей. Лидер партии Фицо трижды был премьер-министром, он критиковал помощь Киеву и антироссийские санкции, его партия получает 42 места в парламенте при 76, необходимых для формирования правительства.