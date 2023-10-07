Братислава, 7 октября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Временное правительство Словакии решило прекратить продолжать оказание военной помощи Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя правительства республики.

Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину», — заявил представитель правительства Словакии.

По данным издания, уходящее правительство республики приняло такое решение из-за переговоров о формировании нового состава кабинета министров между партиями, выступающими против продолжения военной помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала очередной пакет военной помощи Украине. Он решила это сделать сразу после парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная социал-демократическая партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

На внеочередных выборах в Национальный совет Словакии 30 сентября победила пророссийская партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), получившая 23% голосов избирателей. Лидер партии Фицо трижды был премьер-министром, он критиковал помощь Киеву и антироссийские санкции, его партия получает 42 места в парламенте при 76, необходимых для формирования правительства.