Вашингтон, 6 октября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена перестала добиваться от Конгресса страны выделения $24 млрд на помощь Киеву и изыскивает другие способы для финансовой поддержки украинской стороны. Об этом 5 октября написала газета The Washington Post.

ZUMAPRESS.com/ТАСС

Представители Белого дома заявили изданию, что у действующей американской администрации имеется достаточное количество средств для помощи Украине, однако неясно, на какой срок их хватит.

Как рассказал один из высокопоставленных чиновников, администрация Байдена больше не добивается дополнительного финансирования Киева в размере $24 млрд и ведёт пересмотр стратегии помощи Украине. Чиновники решают, нужно ли продолжать просить у Конгресса крупный пакет финансирования, рассчитанный до конца 2024 финансового года, или же просить более мелкую сумму, на которую Конгресс, вероятнее всего, согласится.

Один из представителей администрации отметил, что дальнейшая поддержка Киева во многом зависит от нового спикера палаты представителей. При этом в Пентагоне заявили изданию, что обеспокоены выдвижением республиканцев Стива Скэлиса (от штата Луизиана) и Джима Джордана (от штата Огайо) своих кандидатур на этот пост. По словам чиновника, первого «уличили в очевидной двухпартийности», а со вторым «сложно договариваться по внешнеполитическим вопросам».

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Байден подписал закон, который ранее одобрил Конгресс, позволяющий продолжить финансирование работы федерального правительства США до 17 ноября. В этом документе не предусмотрено средств для продолжения финансирования Украины.

Представители Конгресса США 3 октября отправили в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Этот случай стал первым в истории страны отстранением спикера палаты представителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что отсутствие помощи Украине в бюджете США является временным решением. Он отметил, что Вашингтон продолжает сохранять вовлечённость в украинский конфликт.