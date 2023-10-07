Москва, 7 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад военно-технического имущества украинской армии в Одесской области. Об этом 7 октября рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Военный уточнил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация с беспилотниками, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 121 районе.

«Кроме того, в районе населённого пункта Ильичёвск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в Минобороны заявили, что российская армия в ходе спецоперации уничтожила мастерскую крупноузловой сборки ударных и разведывательных украинских дронов Punisher и «Фурия». В период с 29 сентября по 6 октября ВС России нанесли в общей сложности 14 групповых ударов с использованием высокоточного оружия большой дальности и беспилотников.

Позднее в этот же день артиллерия Вооружённых сил России нанесла точный удар бронированному автомобилю, в котором находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ. Украинских офицеров удалось выследить с помощью беспилотников.