Херсон, 6 октября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. В Херсоне подбили бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар по машине нанесли артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой». Об этом 6 октября сообщил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

Станислав Красильников/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» он рассказал, что украинских военных удалось выследить с помощью разведывательного беспилотника. Они на большой скорости ехали по дороге в промзоне Херсона на белой машине Toyota, за которой следовал микроавтобус сопровождения. Артиллеристы определили точку встречи и нанесли огневое поражение.

«Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — добавил собеседник агентства.

После попадания снаряда из автобуса выбежали военные, начали вытаскивать людей в форме из подбитого внедорожника и укладывать их на обочине.

Впоследствии российские военные получили информацию, что в бронированном внедорожнике находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября российские военные уничтожили возле села Александро-Калиново (ДНР) бункер с тактической группой командования украинских войск на соледарском направлении. Удар нанесли высокоточной бомбой ФАБ-1500УМПК.

По некоторым данным, в результате удара погибли порядка 50 офицеров старшего и высшего командного состава ВСУ и оказывавшие штабу техническую поддержку специалисты НАТО. Несколько раненых направили в польский аэропорт Жешув, чтобы затем доставить их в западные медучреждения.

За сутки 5 октября соединения группировки российских войск «Днепр» нанесли удар по месту размещения украинской армии под Херсоном, а также уничтожили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун-2000» ВСУ. В результате российские силы уничтожили место временной дислокации одного из подразделений украинской армии в районе Инженерного. ВСУ потеряли 12 человек личного состава убитыми и ещё семь — ранеными.