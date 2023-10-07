Бишкек, 7 октября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и тепло поздравил его с днём рождения. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

Жапаров пожелал президенту России крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в ответственной государственной деятельности.

«Киргизия высоко ценит личный вклад Владимира Путина в укрепление киргизско-российского стратегического партнёрства и союзничества, основанного на прочных традициях исторической дружбы, взаимной поддержки и доверия», ― говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

Также главы государств обсудили актуальные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Затронули они и тему предстоящего визита Путина в Киргизию, где он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году 7 октября Путин празднует свой 71-й день рождения. Ранее его поздравили лидеры ряда государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора пожелал главе Российского государства здоровья и отметил успешное развитие российско-азербайджанских отношений.

Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов поблагодарил Путина за вклад в развитие отношений между странами и поздравил с днём рождения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что российский лидер беззаветно служит Отечеству, отметив его патриотизм и твёрдое отстаивание интересов страны на международной арене.

Лидер общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с ИА Регнум по случаю дня рождения Путина отметил его роль в преображении России. Он напомнил, что страну называли бензоколонкой с ядерными ракетами, а теперь она стала мировой державой.