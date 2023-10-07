Минск, 7 октября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. В Белоруссии высоко ценят вклад в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей, вносимый президентом России Владимиром Путиным. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения российского лидера 7 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Демьянчук/ТАСС Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству», ― говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте главы республики.

Лукашенко отметил, что патриотизм российского лидера, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твёрдое отстаивание её интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание.

Он выразил уверенность в том, что открытое и доверительное общение Минска и Москвы будет и дальше способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнёрства.

Белорусский лидер пожелал российскому коллеге здоровья и неисчерпаемых жизненных сил.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Главе государства исполняется 71 год.

У президента России редко бывают выходные — собственные дни рождения Владимир Путин в основном проводит на работе. На этот раз Путин вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии, посвящённой началу поставок российского газа через Казахстан.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября по итогам переговоров в Кремле лидеры России подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства. В совместном заявлении особое внимание уделяется укреплению двусторонних экономических связей, включая их межрегиональную составляющую, культурно-гуманитарным и образовательным сферам сотрудничества. В документе также говорится, что Путин принял приглашение посетить Узбекистан.