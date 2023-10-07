Ашхабад, 7 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за вклад в развитие отношений между странами и поздравил с днём рождения. Об этом 7 октября сообщило государственное агентство TDH.

Александр Демьянчук/ТАСС Владимир Путин и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов

«Туркменский лидер искренне поблагодарил своего российского коллегу за большое внимание и поддержку всестороннему развитию туркмено-российских отношений», — отметили в издании.

Бердымухамедов подчеркнул, что активно развиваются торгово-экономические отношения, действуют связи между ведомствами и парламентами. Российский лидер поблагодарил коллегу за поздравление и отметил вклад президента Туркмении в укрепление диалога с Россией.

Лидер общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с ИА Регнум по случаю дня рождения Путина отметил его роль в преображении России.

«Владимир Путин стал в 2000 году президентом той страны, с которой на тот момент перестали считаться, авторитет которой был на нуле. И он стал человеком, который поднял страну из небытия», — сказал Клинцевич.

Он напомнил, что Россию называли бензоколонкой с ядерными ракетами, а теперь она стала мировой державой. Путина знают во всех странах, он олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм, подчеркнул бывший сенатор.

Путина также поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал выбранный российским лидером путь убедительным примером беззаветного служения России. Лукашенко также отметил патриотизм Путина и его уважение к культурному наследию своей родины.