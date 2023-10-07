Баку, 7 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, также стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Глава государства поздравил Владимира Путина с днём рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья», — говорится в сообщении.

В ходе беседы президенты отметили успешное развитие российско-азербайджанских отношений, а также обсудили перспективы сотрудничества и новые контакты.

Российский лидер поблагодарил коллегу из Азербайджана за поздравления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 октября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, говоря о взрыве на складе крылатых ракет в Полтавской области, написал, что на одном из военных аэродромов ночью прозвучал первый «салют» в честь дня рождения президента России. Владимир Путин 7 октября 2023 года празднует свой 71 день рождения.

Ранее в этот же день замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», зампред Госдумы председатель Комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова рассказала ИА Регнум, что часто общается с представителями других государств и видит, с каким уважением они произносят: «Президент Путин».

«А я радуюсь, конечно, и горжусь нашим президентом. Мы верим в него, потому что видим, как даже самое агрессивное и вероломное зло, направленное на нашу страну, разбивается о мудрость принимаемых решений», — сказала она.

Кузнецова поздравила главу государства с днём рождения, пожелав ему здоровья и сил, верных людей рядом, чтобы те, кому вверены ответственные задачи, не подводили, а оправдывали доверие, чтобы все планы во имя укрепления страны исполнились.