Новая Каховка, Херсонская область, 7 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Подрыв машины секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова в Новой Каховке — это теракт, заявил 7 октября глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сегодня утром в Новой Каховке был совершён теракт — подорван автомобиль исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова», — написал Сальдо.

Малова госпитализировали в Новокаховскую районную больницу в тяжёлом состоянии. Губернатор подчеркнул, что для спасения жизни врачи делают всё возможное.

Губернатор добавил, что это преступление обязательно раскроют, а виновных привлекут к ответственности.

Член Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что утром в Новой Каховке подорвали автомобиль Малова. Пострадавший попал в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Кастюкевич назвал случившееся терактом, направленным против мирных жителей, а также тех, кто восстанавливает в Херсонской области мирную жизнь. Он заявил, что это преступление не пройдёт даром для тех, кто его совершил.