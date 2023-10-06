Москва, 6 октября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД России, сообщил 6 октября корреспондент ТАСС.

По данным агентства, дипломат прибыл в министерство. Он прошёл в здание, не прокомментировав цель визита. Посол покинул здание спустя 20 минут.

При этом источник в дипведомстве пояснил, что посла Кипра вызвали в МИД в связи с жестоким задержанием в республике журналиста «Российской газеты».

В МИД России по этому поводу комментария пока не дали.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстинавызвали в МИД России. Дипломату выразили решительный протест из-за выдворения из Болгарии настоятеля храма РПЦ и двух служителей подворья, отметили в МИД.

Имеющего гражданство Германии россиянина Артура Петровазадержали на Кипре по запросу США. Его арестовали 26 августа по подозрению в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции.

Российский посол в США в августе потребовал от Вашингтона прекратить «охоту» за россиянами на территории других стран.