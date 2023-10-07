Белгород, 7 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Над территорией Белгородской области утром 7 октября сбили три украинские ракеты «Точка-У», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Попытку украинской армии нанести удар по российской территории пресекли в районе десяти часов утра.

«Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты [«Точка-У»] были уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны в ночь на 6 октября сообщили о нескольких украинских беспилотниках самолётного типа, сбитых над Белгородской областью. В 23:30 мск силы ПВО уничтожили пять дронов.

В 22:00 мск и в 23:00 мск 5 октября российские силы ПВО также сбили два беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.