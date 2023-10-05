Белгород, 5 октября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и обезвредили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что это произошло приблизительно в 22:00 по местному времени (совпадает с московским).

«5 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в ночь на 4 октября российские военные уничтожили 19 украинских БПЛА. Губернатор отметил, что фрагменты падающих дронов повредили административное здание в Белгороде, а также частный дом и три автомобиля в селе Шишино (Белгородский район).

5 октября глава Курской области Роман Старовойт написал о попытке ВСУ атаковать беспилотниками объекты инфраструктуры в регионе в ночные часы. В результате ударов 75 населённых пунктов остались без электричества. К середине дня 5 октября во многих районах энергоснабжение уже было восстановлено.