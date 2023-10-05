Белгород, 6 октября, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Российские военные сбили ещё пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что нападение удалось отразить примерно в 23:30 по местному времени (совпадает с мск). Отмечается, что дроны были обезврежены силами противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны информировало об отражённых атаках дронов в Белгородской области приблизительно в 22:00 мск и в 23:00 мск. Кроме того, о шести уничтоженных украинских беспилотниках в регионе написал его губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы области, их обезвредили ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших нет. При этом информация о последствиях на местах падения фрагментов БПЛА уточняется.