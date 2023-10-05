Белгород, 5 октября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Вечером 5 октября Вооружённые силы Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В оборонном ведомстве отметили, что очередная попытка была пресечена в 22:30 по местному времени (совпадает с московским).

«Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 октября в небе над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны был сбит ещё один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 22:00 мск.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 4 октября российские военнослужащие уничтожили 19 украинских БПЛА. По его словам, некоторые фрагменты сбитых дронов повредили административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино.