Красноярск, 7 октября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл 7 октября на оборонный завод в Красноярском крае ОПК АО «Красмаш», сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео. Министерство обороны России Министр обороны России Сергей Шойгу посещает оборонный завод в Красноярском крае

Он, проверяя выполнение гособоронзаказа, побывал в цехах и проследил за ходом техпроцесса серийного производства «Сармата» — стратегического ракетного комплекса пятого поколения.

«Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны», — заявил Шойгу.

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Он добавил, что сейчас российский ВПК решает задачу по оснащению «Сарматом» на головном объекте РВСН первого ракетного полка.