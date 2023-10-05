Шойгу осмотрел полигоны Южного военного округа
Шойгу проверил боевую подготовку на полигонах Южного военного округа
Москва, 5 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Российский министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военных на полигонах Южного военного округа, сообщили 5 октября в пресс-службе Минобороны.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа», — сообщили в ведомстве.
Он заслушал доклад начальника управления боевой подготовки ЮВО о работе с контрактниками и добровольцами. Их готовят по тактико-специальным, огневому, медицинскому, инженерному направлениям.
Кроме того, военные проходят обучение по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей.
Начальник управления боевой подготовки ЮВО рассказал главе Минобороны, что занятия на полигонах проводят офицеры, которые в ходе СВО получили боевой опыт.
Используя этот опыт, военные на полигонах отрабатывают эвакуацию раненых — как из окопов, так и из техники. Также они учатся доставлять раненых до средств эвакуации. Идёт также отработка организации связи в наступательном бою.
Шойгу 3 октября в ходе совещания с руководством ВС РФ заявил о падении боевого потенциала ВСУ за счёт действий российских военных. Украинская армия понесла в ходе СВО большой урон.
Также он сообщил, что Генштаб не планирует дополнительной мобилизации: в российских войсках сейчас достаточно военных для проведения СВО.