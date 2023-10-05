Москва, 5 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Российский министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военных на полигонах Южного военного округа, сообщили 5 октября в пресс-службе Минобороны.

Кадр из видео Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на полигоне Южного военного округа

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа», — сообщили в ведомстве.

Он заслушал доклад начальника управления боевой подготовки ЮВО о работе с контрактниками и добровольцами. Их готовят по тактико-специальным, огневому, медицинскому, инженерному направлениям.

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Кроме того, военные проходят обучение по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей.

Начальник управления боевой подготовки ЮВО рассказал главе Минобороны, что занятия на полигонах проводят офицеры, которые в ходе СВО получили боевой опыт.

Используя этот опыт, военные на полигонах отрабатывают эвакуацию раненых — как из окопов, так и из техники. Также они учатся доставлять раненых до средств эвакуации. Идёт также отработка организации связи в наступательном бою.

Шойгу 3 октября в ходе совещания с руководством ВС РФ заявил о падении боевого потенциала ВСУ за счёт действий российских военных. Украинская армия понесла в ходе СВО большой урон.

Также он сообщил, что Генштаб не планирует дополнительной мобилизации: в российских войсках сейчас достаточно военных для проведения СВО.