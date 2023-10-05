В российскую армию за месяц набрали 38 тысяч добровольцев
Шойгу: 38 тысяч добровольцев набрали в российскую армию за месяц
Москва, 5 октября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В российские войска за месяц набрали 38 тысяч добровольцев, заявил 5 октября министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединённой группировки российских войск.
«За это время (за последний месяц. — Прим. ред.) у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач», — сказал Шойгу по итогам совещания с командующими группировок.
Он отметил, что есть добровольцы с боевым опытом, и многие из них, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй срок службы. Есть и те, кто возвращается в третий раз.
Глава ведомства отметил работу по набору добровольцев, в том числе в Якутии. Глава региона Айсен Николаев лично занимается вопросами набора добровольцев.
«И отряд из Якутии, отряд добровольцев, я имею в виду, уже обрёл свою боевую славу. Руководитель отряда Александр Гаврильевич Колесов получил звание Героя за те боевые действия, в которых он принимал участие и которыми он руководил», — сказал Шойгу.
Шойгу утром 5 октября провёл проверку подготовки контрактников и добровольцев на полигонах Южного военного округа. Начальник управления боевой подготовки округа доложил глава ведомства о подготовке по ряду направлений.
Со своей стороны командир учебного центра по подготовке операторов беспилотников добровольческого отряда БАРС сообщил, что выпускники центра уже обрели большой боевой опыт.
Шойгу в ходе инспекции поблагодарил женщин-военных за проводимую ими подготовку контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях.