Белгород, 4 октября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Обломки от уничтоженных в ночь на 4 октября 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области повредили административное здание в Белгороде, а также частный дом и три автомобиля в селе Шишино в Белгородском районе. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА Регнум

Система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области между 01:00 и 02:00 (совпадает с мск) 4 октября над Белгородом, а также над Белгородским и Корочанским районами.

«Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля», — написал он.

Глава региона указал, что утром будет произведён территориальный обход для уточнения полученных при падении обломков дронов повреждений и сразу же после этого начнётся их устранение.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 4 октября, Министерство обороны сообщило, что силы ПВО в ночь на 4 октября сбили в небе над Белгородской, Брянской и Курской областях в общей сложности 31 дрон самолётного типа ВСУ. Российская авиация также уничтожила украинскую десантную группу, которая направлялась в сторону мыса Тарханкут в Крыму.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее в этот же день написал, что ВСУ ночью запустили БПЛА, которые был обнаружен и поражён силами ПВО над Брянским районом. Позднее он указал, что украинские войска также обстреляли территорию региона кассетными боеприпасами из РСЗО. Под удар попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы.