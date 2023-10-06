Севастополь, 6 октября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, отразила атаку на Севастополь с моря, написал в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

РИА Новости

«В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря», — написал губернатор.

Он отметил, что все службы в городе продолжают контролировать ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Михаил Развожаев проинформировал, что в Севастополе объявили воздушную тревогу. Её задействовали дважды за одни сутки.

Губернатор также написал, что в районе Стрелецкой бухты в Севастополе проводятся профилактические гранатометания для нужд противоподводной диверсионной обороны (ППДО). Так он объяснил громкие звуки, которые были услышаны жителями города.

6 октября стало известно, что вертолёт Военно-морских сил России Ка-29 уничтожил в Чёрном море безэкипажный военный катер ВСУ, который шёл в сторону Крыма.