Москва, 6 октября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Власти Европейского союза снова и снова поднимают вопрос о необходимости реформировать ЕС, но дойти до конкретных преобразований они до сих пор не смогли. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 октября заявил Сергей Фёдоров, ведущий научный сотрудник одела социальных и политических исследований Института Европы РАН.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал реформировать ЕС для того, чтобы принимать новых членов. В частности, он предложил принимать решения «квалифицированным большинством», а также подумать об изменении числа членов Еврокомиссии.

Как пояснил Фёдоров, не исключено, что все эти разговоры ведутся для того, чтобы поддержать моральный дух Украины, которая не смогла ничего добиться на поле битвы, в то время как Запад не сумел сломать Россию.

«Получается, что Киев погубил столько народу, а для чего? Поэтому ЕС пытается сделать так, чтобы украинцам было понятно, за что они клали жизни», — сказал Фёдоров.

С другой стороны, как пояснил эксперт, есть проблема управляемости ЕС, которая уже давно стоит на повестке дня. Однако придумать эффективных и справедливых механизмов не удаётся.

«Как на одну доску поставить, допустим, маленькие страны Прибалтики, а вместе с ними Францию и Германию? Как голосовать квалифицированным большинством по военным или военно-политическим вопросам? — риторически поинтересовался Фёдоров. — Уже много раз говорилось о том, что нужна «Европа нескольких скоростей», но это не нравится новым членам ЕС, потому что они считают, что это ущемляет их права и интересы».

Поэтому снова и снова встают вопросы о том, как и что перестроить и никого не обидеть.

В свою очередь, Людмила Бабынина, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН, рассказала, что в настоящее время возникла очень неловкая ситуация. Украина очень быстро получила статус страны — кандидата в члены Евросоюза, в то время как страны западных Балкан уже 10 лет пытаются выполнить условия для вступления в ЕС.

«Однако проблему реформирования ЕС дебатировали ещё до начала украинских событий, — объяснила Бабынина. — Прошла даже специальная конференция о будущем Европы, где обсуждали вопросы о том, каким образом реформировать Европейский союз и сделать его более демократичным и понятным для граждан. Это напрямую связано с выборами в Европарламент, которые состоятся в следующем году».

При этом она подчеркнула, что большая часть решений ЕС уже принимается квалифицированным большинством, которое означает 55% от числа государств — членов Евросоюза, которые представляют 65% процентов его населения. Эта формула была утверждена ещё в Лиссабонском договоре.

«Законы, касающиеся хозяйственной, экономической, социальной и инфраструктурной деятельности, голосуются квалифицированным большинством. А принцип единогласия сохранился только во внешней политике и в налогообложении», — объяснила Бабынина.

Иными словами, сейчас, когда встаёт вопрос о расширении Европейского союза, нужно однозначное согласие всех членов ЕС.

Что касается изменений численного состава Еврокомиссии, то Бабынина напомнила, что сегодня в ЕК членов столько, сколько государств в ЕС. Причём попытка снизить число членов ЕК предпринималась ещё при подписании Лиссабонского договора.

«Предполагалось, что будет всего 14 человек плюс председатель и ротация. Но когда договор ратифицировали, то в процессе ратификации некоторые страны не согласились с таким подходом. И в итоге в него внесли изменения, и состав комиссии остался таким, какой он сейчас», — рассказала эксперт.

И естественно, если в ЕС будет 30 или 40 государств, то ЕК тоже будет разрастаться и разрастаться.

«Поэтому логика в том, что говорит Шольц, есть. Другой вопрос — всё, что он имеет в виду (и изменение порядка голосования, и изменение численности ЕК), требует пересмотра основополагающих законов ЕС. А это непростой процесс», — констатировала Бабынина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Шольца, реформы Евросоюза позволят гарантировать ЕС суверенитет и дееспособность в вопросе о принятии в его состав новых государств-членов.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал активизировать подготовку к новому этапу расширения Евросоюза за счёт вхождения в него 10 новых стран. Он подчеркнул, что членским билетом ЕС должны обзавестись и Украина, и Западные Балканы. Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.

В свою очередь, глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. По его словам, Евросоюз должен рассматривать расширение как одну из своих главных задач.