Брюссель, 28 августа, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Европейский союз должен быть готов принять новых членов к 2030 году. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на проект речи главы Европейского совета Шарля Мишеля, с которой он планирует выступить 28 августа в Словении.

European Parliament Шарль Мишель

«Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. <…> Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня Евросоюза, мы должны поставить перед собой чёткую цель <…>, мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — цитирует газета текст документа.

Отмечается, что Мишель намерен выступить на форуме в Бледе перед аудиторией, в которую войдут лидеры государств-кандидатов на вступление в сообщество — Албании, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

По информации издания, глава Евросовета также намерен заявить, что Евросоюз должен рассматривать расширение как одну из своих главных задач, что окно возможностей открыто.

Отмечается, что лидеры Европейского союза планируют провести свою первую специальную дискуссию по данной теме в начале октября в испанском городе Гранада.

Как передавало ИА Регнум, заявку на вступление в ЕС президент Украины Владимир Зеленский подал 28 февраля 2022 года. Документ был направлен французскому президенту Эммануэлю Макрону, поскольку Франция председательствует в Совете ЕС. Также заявка направлена главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен.

Бывший председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что скептически относится к ускоренному присоединению Украины к ЕС. Он подчеркнул, что снизить стандарты членства в Евросоюзе нельзя.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Украине для вступления в Евросоюз потребуются не месяцы, а годы. Он напомнил, что Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как страна получила статус кандидата.