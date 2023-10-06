Москва, 6 октября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Российская армия в зоне спецоперации за последнюю неделю уничтожила четыре боевых самолёта и 320 дронов Вооружённых сил Украины, сообщили 6 октября в пресс-службе Минобороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2

Истребители ВКС России и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили тяжёлый истребитель Су-27, штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель МиГ-29 возле населённых пунктов Солдатское в Днепропетровской области Украины, Сергеевка и Клещеевка в ДНР.

«Также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы российские подразделения уничтожили и подавили 320 украинских беспилотников.

Всего за время СВО российская армия уничтожила 486 самолётов противника, 250 вертолётов и 7572 БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин сообщил, что потери ВСУ за время попыток провести контрнаступление с 4 июня составили более 90 тыс. военных. Кроме того, украинская армия лишилась 557 танков и почти 1900 единиц другой бронетехники.

Путин также сообщил, что за последнее время российские подразделения продвинулись вперёд и улучшили позиции на 12 участках фронта. Он подчеркнул, что бойцы чувствуют себя уверенно.