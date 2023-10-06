Гранада, Испания, 6 октября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Вступление Украины в Европейский союз не обязательно произойдет в 2030 году, хотя предоставленный Киеву статуса кандидата на вступление ускорил этот процесс. Об этом 6 октября заявил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после прибытия на неформальный саммит объединения в Гранаде.

Глава евродипломатии отметил, что сообществу нужно работать с 10 кандидатами на вступление гораздо быстрее, чем раньше, так как получившая статус кандидата последней Украина проталкивает вперед тех, кто получил его раньше.

По словам Борреля, эта очередь теперь должна двигаться быстрее, однако к каждой из этих стран нужно применять индивидуальный подход.

«Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. 2030 год — это политический горизонт, который нужно установить, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы все начали работать. Это не является точной датой», — сказал он в ответ на вопрос о возможности вступления Украины в ЕС к 2030 году.

Как сообщало ИА Регнум, издание Politico со ссылкой на внутреннюю записку Евросовета 5 октября написало, что принятие Украины в ЕС разорит других его членов и станет дополнительным бременем для бюджета объединения. По мнению авторов статьи, Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта из-за Украины могут лишиться субсидий из фонда сплочения сообщества.

Французский политик Флориан Филиппо ранее в этот же день указал, что план Запада по финансовой поддержке Киева является безумием, самоубийством и уничтожением. Он также призвал остановить главу киевского режима Владимира Зеленского, пока тот своими действиями не привёл мир к глобальной катастрофе.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 октября прокомментировал заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о возможности вступления Украины в Евросоюз до 2030 года. Политик уточнил, что в Брюсселе всё ещё верят в то, что киевский режим будет существовать до этого времени.