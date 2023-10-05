Брюссель, 5 октября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Принятие Украины в Европейский союз разорит других его членов и станет дополнительным бременем для бюджета. Об этом 5 октября сообщило издание Politico со ссылкой на внутреннюю записку Евросовета.

Иван Шилов ИА REGNUM

В документе указывается, что вступление в ЕС шести балканских стран, а также Грузии и Молдавии обойдётся бюджету сообщества в 74 миллиардов евро, а Украина, в случае вступления в ЕС, за семь лет может получить около 186 миллиардов евро из фондов объединения.

Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС «придётся платить больше и получать меньше», в результате чего многие из стран — членов объединения, сейчас получающих от ЕС больше денег, чем вкладывающих, станут чистыми донорами.

Отмечается, что в документе не просчитываются затраты для каждой страны Европы, однако подробно рассматривается прогнозируемое влияние на сельскохозяйственную политику и политику сплочения.

«Когда дело доходит до сельскохозяйственных субсидий ЕС, Украина будет основным бенефициаром», — говорится в публикации, и добавляется, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта из-за Украины могут лишиться субсидий из фонда сплочения сообщества.

Как сообщало ИА Регнум, французский политик Флориан Филиппо 5 октября написал, что план Запада по финансовой поддержке Киева — это безумие, самоубийство и уничтожение. Он также призвал остановить главу киевского режима Владимира Зеленского, пока тот своими действиями не привёл мир к глобальной катастрофе.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 октября прокомментировал заявления главы Европейского совета Шарля Мишеля о возможности вступления Украины в ЕС до 2030 года. Политик отметил, что Брюссель всё ещё верит в то, что киевский режим просуществует до этого времени.