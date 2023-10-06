Вашингтон, 6 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества в испанской Гранаде провалилась, несмотря на большие ожидания в преддверии саммита, говорится в публикации газеты Politico.

dpa/picture-alliance/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Европейского политического сообщества

«Саммит, на который приехали около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы журналистов, закончился провалом», — заявило издание.

Отмечается, что собравшимся не удалось добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов в мире, включая ситуацию в Нагорном Карабахе, а также разногласия на Балканах.

Кроме того, организаторам пришлось отменить пресс-конференцию по итогам встречи. По словам одного из европейских дипломатов, необходимость делать заявления для СМИ отпала, поскольку на саммите не было «прорывных решений».

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в Гранаде прошёл саммит Европейского политического сообщества, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой Нагорный Карабах признаётся территорией Азербайджана.

Встреча проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Гранаду не прибыл, так как на встречу не пригласили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что принадлежность Нагорного Карабаха — решённый вопрос, а для заключения мирного договора между Ереваном и Баку есть все предпосылки. По его словам, осталось уладить технические нюансы, которых достаточно много. Говорить о сроках подписания мирного договора ещё рано, отметил официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 5 октября подчеркнул, что признание Арменией Карабаха азербайджанской территорией сделало неизбежным переход региона под контроль бакинских властей. Он подчеркнул, что это было решение Еревана.