«Мегафорум» европейских лидеров в Испании сочли провалом
Politico: встреча европейских лидеров на саммите в Испании провалилась
Вашингтон, 6 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества в испанской Гранаде провалилась, несмотря на большие ожидания в преддверии саммита, говорится в публикации газеты Politico.
«Саммит, на который приехали около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы журналистов, закончился провалом», — заявило издание.
Отмечается, что собравшимся не удалось добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов в мире, включая ситуацию в Нагорном Карабахе, а также разногласия на Балканах.
Кроме того, организаторам пришлось отменить пресс-конференцию по итогам встречи. По словам одного из европейских дипломатов, необходимость делать заявления для СМИ отпала, поскольку на саммите не было «прорывных решений».
Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в Гранаде прошёл саммит Европейского политического сообщества, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой Нагорный Карабах признаётся территорией Азербайджана.
Встреча проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Гранаду не прибыл, так как на встречу не пригласили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что принадлежность Нагорного Карабаха — решённый вопрос, а для заключения мирного договора между Ереваном и Баку есть все предпосылки. По его словам, осталось уладить технические нюансы, которых достаточно много. Говорить о сроках подписания мирного договора ещё рано, отметил официальный представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин 5 октября подчеркнул, что признание Арменией Карабаха азербайджанской территорией сделало неизбежным переход региона под контроль бакинских властей. Он подчеркнул, что это было решение Еревана.