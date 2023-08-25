Берлин, 25 августа, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Объявленное 24 августа по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге расширение стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом 25 августа написал журналист Рамон Шак в статьей, опубликованной немецкой газетой Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Шака, в скором времени в «поистине глобальном союзе» БРИКС окажется почти половина населения планеты, в том числе некоторые из самых быстро развивающихся экономик.

Журналист уточнил, что на фоне вступления в состав объединения шести новых стран критика продвигаемого Западом «основанного на правилах» миропорядка со стороны участвовавших в саммите государств «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля».

Главе евродипломатии, продолжающему считать Европу садом, а остальной мир — джунглями, ввиду этого стоило бы «осознать ограниченность власти ЕС», отметил автор статьи.

По его мнению, эпоха, когда Европа могла «отдавать приказы всему миру», прошла, а в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня Евросоюз уже считают не самостоятельным глобальным политическим игроком, а реализующим интересы США. В связи с этим Шак заявил, что ЕС давно стоит «эмансипироваться» от Вашингтона в сферах внешней и оборонной политики для соответствия новой глобальной реальности и расстановке сил.

Также журналист назвал прошедший саммит БРИКС переломным моментом в мировой политике.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что БРИКС приняла решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами объединения. Новые страны станут членами организации с 1 июня 2024 года.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что западные страны корыстно используют свои «правила», чтобы проводить политику «колониализма в новой упаковке». По его словам, страны «золотого миллиарда» делают всё для сохранения однополярного мира, который для них выгоден.

Позднее французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что принятие в БРИКС новых стран-членов свидетельствует об ослаблении влияния США в мире. Он уточнил, что теперь в объединение входят шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран мира.