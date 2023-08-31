Никосия, 1 сентября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Имеющего гражданство Германии россиянина Артура Петрова задержали на Кипре по запросу США. Как указано в опубликованном 31 августа заявлении американского минюста, мужчину подозревают в экспорте микроэлектроники в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Гражданин России и Германии арестован за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением», — уточнили в ведомстве.

Петрова арестовали 26 августа по подозрению в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции.

В минюсте считают, что закупки электроники осуществлялись через специально созданные или приобретённые компании с целью сокрытия конечного пользователя.

Петрову грозит пожизненное заключение по совокупности обвинений по одиннадцати пунктам. В ближайшее время его могут экстрадировать в США.

Как передавало ИА Регнум, Москва требует от Вашингтона прекратить «охоту» за россиянами на территории других стран и никогда не согласится с таким подходом американских властей. Для России безусловным приоритетом является как можно скорее освободить сограждан из американских тюрем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

1 августа консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артём Оганов сообщил, что власти Казахстана отказались экстрадировать в Соединённые Штаты задержанного гражданина РФ, главу департамента разработки решений по противодействию кибератакам компании F. A. C. C. T. Никиту Кислицина. Его задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. Претензия касается периода, когда он был независимым журналистом.