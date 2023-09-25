Москва, 25 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина 25 сентября вызвали в МИД РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Дипломату был выражен решительный протест из-за выдворения из Болгарии настоятеля храма РПЦ и двух служителей подворья, отметили в МИД.

«25 сентября в МИД России был вызван посол Болгарии А. Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии», — сказано в сообщении.

Эта антироссийская провокация обернётся для Софии неприятными последствиями, заявили также в министерстве.

«Вместе с тем твёрдо убеждены, что их планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал», — добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 сентября власти Болгарии объявили о высылке архимандрита Вассиана и ещё двух служителей РПЦ из страны. В Софии объявили настоятеля подворья РПЦ «угрозой национальной безопасности». Что конкретно стало поводом для такого шага, в правительстве Болгарии не сообщили.

Русская православная церковь выразила протест в связи с выдворением служителей. В РПЦ объяснили действия Софии русофобией и желанием вычеркнуть страницы общей истории Болгарии и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку священников из Болгарии очередным деструктивным шагом Софии.