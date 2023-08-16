Вашингтон, 17 августа, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Безусловным приоритетом для России является как можно скорее освободить сограждан из американских тюрем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания. Пристально следим за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников», — добавил он.

По словам дипломата, спекуляции в американской прессе о якобы незаинтересованности России в возвращении своих заключённых в США соотечественников неприемлемы.

Москва требует от Вашингтона прекратить «охоту» за россиянами на территории других стран и никогда не согласится с таким подходом американских властей, сказал Антонов. Он призвал американские СМИ и политиков перестать играть на судьбах людей и дать возможность спокойно работать соответствующим структурам.

Как сообщало ИА Регнум, до 10 лет тюремного заключения грозит в США гражданке России Наталье Семёновой по обвинению в преступном сговоре и пособничестве в производстве наркотиков. Женщина находится в тюрьме округа Грегг (штат Техас). Полиция задержала Семёнову и её супруга, гражданина США Рассела Роса, в конце февраля 2023 года после обыска в их доме, где при проверке обнаружили около 450 кг марихуаны. Вместе с супругами были задержаны ещё несколько человек — выходцы из России и Боливии.

Американские власти обвиняют учредителя IT-компании «М13» россиянина Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами. Ранее Bloomberg сообщило, что экстрадированный из Швейцарии в США российский бизнесмен якобы имел доступ к документам и информации о вмешательстве в американские выборы 2016 года.