Песков ответил на вопрос об испытаниях «Буревестника»
Песков не стал раскрывать подробности об испытаниях ракеты «Буревестник»
Москва, 6 октября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Когда в России состоялись испытания ракет «Буревестник», в Кремле сообщить не готовы, заявил 6 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Министерство обороны РФ
Пескова попросили ответить, когда прошли испытания «Буревестника», о которых накануне, 5 октября, сообщил на форуме «Валдай» президент Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента ответил, что не может сейчас сказать, когда это произошло.
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