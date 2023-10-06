Москва, 6 октября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Когда в России состоялись испытания ракет «Буревестник», в Кремле сообщить не готовы, заявил 6 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министерство обороны РФ

Пескова попросили ответить, когда прошли испытания «Буревестника», о которых накануне, 5 октября, сообщил на форуме «Валдай» президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента ответил, что не может сейчас сказать, когда это произошло.

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