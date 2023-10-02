Вашингтон, 2 октября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем с дальностью полёта тысячи километров, известной как «Буревестник», сообщила газета The New York Times (NYT).

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Буревестник» является одним из шести стратегических видов вооружения, наряду с ракетными комплексами «Кинжал» и «Авангард», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что ракета способна нести как обычную боеголовку, так и ядерную. Также говорится, что «Буревестник» может уничтожить крупные городские районы и военные цели.

Впервые о появлении «Буревестника» сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году. Согласно концепции, миниатюрный ядерный реактор на борту крылатой ракеты обеспечивает практически неограниченную дальность полёта. Российские военные отмечали, что эта ракета является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

О подготовке к проведению испытаний новейшей межконтинентальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» в августе 2021 года сообщил телеканал CNN. Сотрудники института международных исследований Миддлбери в Монтерее интерпретировали снимки с американского спутника как имеющие явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты, которую в НАТО обозначали как Skyfall.