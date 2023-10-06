Москва, 6 октября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину составил, по состоянию на 6 октября, 77%, сообщил ВЦИОМ.

Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,0% респондентов», — сообщили социологи.

По данным организации, главе российского правительства Михаилу Мишустину выразили доверие 60,2% (рейтинг вырос на 0,2 процентного пункта за неделю).

Доверие председателю КПРФ Геннадию Зюганову выразили 29,5% опрошенных, лидеру «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 28,1%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 14,9%, лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,5%.

Уровень поддержки «Единой России», согласно опросу, составил 38,5%, КПРФ — 10,5%, ЛДПР — 9,5%, «Справедливой России» — 5,1% и «Новым людям» — 4,7%.

Также ВЦИОМ сообщил, что показатель одобрения деятельности Путина с 25 сентября по 1 октября составил 73,6%, а уровень положительной оценки работы Мишустина и российского правительства за последнюю неделю составил 51,1% и 48,5%.

Опрос социологи проводили с июля по октябрь 2023 года, побеседовав с 1600 российскими гражданами во всех регионах страны. Опрос проводили методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.

ВЦИОМ неделю назад, 29 сентября, опубликовал результаты опроса, согласно которому уровень доверия Путину в России также составил 77%, одобрение деятельности главы государства выразили 73%.

Согласно опросу ВЦИОМ от 20 сентября, 68% граждан считают правильным запуск курса «Основы российской государственности» в вузах страны.