Почти 70% россиян поддержала курс «Основы российской государственности»
ВЦИОМ: россияне поддержали введение курса «Основ российской государственности»
Москва, 20 сентября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Две трети опрошенных россиян (68%) одобрили запуск в российских вузах курса «Основы российской государственности». Такие данные 20 сентября привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Граждане РФ назвали курс нужным.
Опрошенные россияне указали, что студентам будет полезно получить дополнительные знания о стране (32% респондента из числа поддерживающих нововведение) и её истории (24%). Каждый шестой отметил, что новый предмет поспособствует патриотическому воспитанию (17%), а ещё 10% указали на слабую подготовку обучающихся в образовательных учреждениях. Опрошенные также отмечали, что благодаря курсу россияне станут образованнее (6%) и расширят кругозор (5%).
Опрос показал, что 7 из 10 россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки освоили курс государственности (72%). Чаще такое мнение выражали женщины (75%), реже мужчины (68%). Об этом говорили также представители старшего поколения старше 60 лет (85%), жители сёл (82%) и активные телезрители и потребители смешанного медиа (ТВ и интернет) — 86% и 82% соответственно.
Помимо этого, более половины россиян предложили темы, которые важно затронуть в дисциплине (57%). Основным запросом к авторам оказалась история страны (25%), далее следует патриотизм (5%), победы в войнах (3%) и герои Великой Отечественной войны (3%), выдающиеся исторические личности (2%), достижения России (2%) и культура и искусство (2%).
Ещё 16% опрошенных заявили, что изучать основы государственности России в вузах не нужно, потому что они якобы не пригодятся в жизни, а 11% оказались против изучения курса их детьми или внуками.
ИА Регнум 1 сентября сообщало о начале преподавания в российских вузах курса «Основ российской государственности». Предмет ведётся на первом курсе программ бакалавриата и специалитета на всех направлениях. Курс состоит из 5 разделов: «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны». Предполагается, что на семинарах будут активно использоваться интерактивные методики для более активного вовлечения студентов.
Позднее стала известна цель курса. В беседе с ИА Регнум политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов заявил, что, благодаря появлению новой дисциплины, молодое поколение с юного возраста будет осознавать ценностные ориентиры страны и отличать их от искусственного навязывания стереотипов, пытающихся увести её от самобытности.