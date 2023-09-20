Москва, 20 сентября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Две трети опрошенных россиян (68%) одобрили запуск в российских вузах курса «Основы российской государственности». Такие данные 20 сентября привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Граждане РФ назвали курс нужным.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Опрошенные россияне указали, что студентам будет полезно получить дополнительные знания о стране (32% респондента из числа поддерживающих нововведение) и её истории (24%). Каждый шестой отметил, что новый предмет поспособствует патриотическому воспитанию (17%), а ещё 10% указали на слабую подготовку обучающихся в образовательных учреждениях. Опрошенные также отмечали, что благодаря курсу россияне станут образованнее (6%) и расширят кругозор (5%).

Опрос показал, что 7 из 10 россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки освоили курс государственности (72%). Чаще такое мнение выражали женщины (75%), реже мужчины (68%). Об этом говорили также представители старшего поколения старше 60 лет (85%), жители сёл (82%) и активные телезрители и потребители смешанного медиа (ТВ и интернет) — 86% и 82% соответственно.

Помимо этого, более половины россиян предложили темы, которые важно затронуть в дисциплине (57%). Основным запросом к авторам оказалась история страны (25%), далее следует патриотизм (5%), победы в войнах (3%) и герои Великой Отечественной войны (3%), выдающиеся исторические личности (2%), достижения России (2%) и культура и искусство (2%).

Ещё 16% опрошенных заявили, что изучать основы государственности России в вузах не нужно, потому что они якобы не пригодятся в жизни, а 11% оказались против изучения курса их детьми или внуками.

ИА Регнум 1 сентября сообщало о начале преподавания в российских вузах курса «Основ российской государственности». Предмет ведётся на первом курсе программ бакалавриата и специалитета на всех направлениях. Курс состоит из 5 разделов: «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны». Предполагается, что на семинарах будут активно использоваться интерактивные методики для более активного вовлечения студентов.

Позднее стала известна цель курса. В беседе с ИА Регнум политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов заявил, что, благодаря появлению новой дисциплины, молодое поколение с юного возраста будет осознавать ценностные ориентиры страны и отличать их от искусственного навязывания стереотипов, пытающихся увести её от самобытности.