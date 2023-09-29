Москва, 29 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину составляет 77%, его деятельность одобряют 73% россиян. Об этом говорится в опубликованном 29 сентября отчёте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА Регнум

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,3% респондентов», — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим опросом, который проходил с 11 по 17 сентября, уровень доверия Путину снизился на 0,4 процентных пункта. Текущий уровень доверия главе правительства Михаилу Мишустину составляет 60,0% (+0,4 п. п. за неделю).

Деятельность Владимира Путина на посту главы государства одобряют 73,7% опрошенных, это на 0,6 процентных пункта меньше, чем неделей ранее.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России составили соответственно 51,1% (+0,8 п. п.) и 48,5% (+0,1 п. п.).

Исследование «ВЦИОМ-Спутник» проводилось с 18 по 24 сентября методом телефонного опроса. Оно охватило 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Итоги опроса — это средние значения за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в сентябре выборы красочно подтвердили консолидацию общества вокруг российского руководства. Президент Путин, подчеркнул он, пользуется абсолютной поддержкой населения, на это указывает и та поддержка, которую получили действующие главы регионов.