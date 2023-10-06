Наступивший 590-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об отражении атаки двух морских беспилотников в Севастополе. Как пояснил 6 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев, громкие звуки в районе Северного мола — это расчёты противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) Черноморского флота.

Тем временем на купянском направлении авиация и тяжёлые огнемётные системы (ТОС) группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли 20 ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также экипаж ТОС поразил район сосредоточения противника под Макеевкой в ДНР.

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