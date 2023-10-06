Севастополь, 6 октября, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Средства противоподводной диверсионной обороны (ППДО) Черноморского флота России, по предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров на Севастополь, написал в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Так губернатор объяснил громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола.

«По предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — сообщил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября в Севастополе сбили беспилотный летательный аппарат БПЛА), фрагменты которого упали на крышу жилого дома в районе улицы Инженерная Балка. В результате удара никто не пострадал.

Позже стало известно, что ВСУ пытались атаковать Севастополь, задействовав беспилотники и ракеты, однако всё эти попытки были отражены российскими военными. Часть обломков указанных аппаратов упали на город, причинив повреждения нескольким автомобилям.

Вечером 5 октября Минобороны России проинформировало, что в северо-западной части Чёрного моря боевая авиация Черноморского флота уничтожила украинский военный безэкипажный катер. Михаил Развожаев в свою очередь написал, что в Севастополе объявили воздушную тревогу.