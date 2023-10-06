Купянск, Украина, 6 октября, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Авиация и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Об этом в интервью «РИА Новости» в пятницу, 6 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений [противника. — Ред.]», — сказал Зыбинский.

Он добавил, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолётов штурмовой авиации группировки войск «Запад» нанесли 12 ударов по скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.

Также экипаж тяжёлой огнемётной системы поразил район сосредоточения противника под Макеевкой.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные сорвали попытку ротации ВСУ в районе Берестового на купянском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял САУ «Гвоздика» и один миномётный расчёт.