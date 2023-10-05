Севастополь, 5 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telеgram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли 3 октября. Тогда на время введения тревоги в Севастополе ограничили движение общественного транспорта.

В сентябре также объявили о воздушной тревоге в городе. Власти региона сообщили о временном закрытии Крымского моста для движения автомобильного транспорта. Кроме того, на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный транспорт Севастополя.