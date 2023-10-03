Севастополь, 3 октября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого в Севастополе в результате срабатывания системы противовоздушной обороны, упали на крышу жилого дома. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке… от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стёкла», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехали специалисты Спасательной службы города.

Как передавало ИА Регнум, вечером 3 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу. На время введения тревоги в Севастополе ограничили движение общественного транспорта.