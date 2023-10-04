Севастополь, 4 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. При попытке атаковать Севастополь 3 октября Украина задействовала беспилотники и ракеты. Как сообщил источник ИА Регнум, российская система ПВО сбила все цели, но обломки дрона и ракеты упали на город.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, примерно в 20:23 во вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Через час жительница города обратилась в полицию с сообщением, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу её дома, задев линию электропередачи. Здание повреждений не получило, никто не пострадал.

Тогда же другой житель Севастополя сообщил, что обломки сбитой украинской ракеты упали на четыре автомобиля в одном из районов города. Транспортные средства, как оказалось, принадлежат участникам СВО. Машины получили различные повреждения, из людей никто не пострадал.

По предварительным данным, ВСУ пытались нанести удар ракетой советского производства.

В Минобороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны сбили у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун». 1 октября Минобороны сообщало, что российские силы ПВО сбили над Джанкойским районом две украинские ракеты «Гром-2».