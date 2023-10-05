Севастополь, 5 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В северо-западной части Чёрного моря военная авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом 5 октября сообщили в Минобороны России.

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«5 октября в северо-западной части акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября авиация ВКС пресекла попытку высадки десанта ВСУ у мыса Тарханкут в Крыму. Украинские военные двигались к полуострову на быстроходном катере и трёх гидроциклах.

На допросе взятый российскими военными член ДРГ заявил, что группа якобы намеревалась установить флаг Украины на полуострове, чтобы в Киеве могли похвастать проникновением разведчиков в Крым.

ГУР Украины в тот же день опубликовало видеозапись попытки высадки украинских диверсантов в Крыму. На этих кадрах диверсанты ВСУ заявили, что провели свою акцию под лозунгом украинских националистов: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».

На следующий день, 5 октября, глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что считает фашизмом угрозу Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны сделать полуостров безлюдным.