Белгород, 5 октября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в своём Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА», — написал он.

Губернатор отметил, что по предварительной информации, никто не пострадал. Гладков добавил, что оперативные службы уточняют данные о последствиях отражения ударов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России проинформировало об одном сбитом в Белгородской области украинском дроне. Эту атаку, совершённую ВСУ, отразили примерно в 22:00 по местному времени (совпадает с московским).

Кроме того, 5 октября российская военная авиация уничтожила безэкипажный украинский катер в северо-западной части Чёрного моря. Еще один беспилотник Вооружённых сил Украины удалось обезвредить вечером 5 октября в Курской области.