Курск, 5 октября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России около 20:30 мск 5 октября сбили беспилотник ВСУ над территорией Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО над Курским районом. Он напомнил, что сбитые украинские беспилотники могут самоликвидироваться, поэтому к ним опасно приближаться.

Как сообщало ИА Регнум, Старовойт утром 5 октября сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Рыльск, находящийся возле границы. В ходе обстрела пострадала женщина, её госпитализировали. Также от удара пострадали дома, другие постройки и автомобили.

Кроме того, украинская армия атаковала Курскую область в ночь на 5 октября. ВСУ пытались поразить с помощью БПЛА инфраструктуру в трёх районах региона. Это привело к частичному нарушению электроснабжения.