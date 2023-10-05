Курск, 5 октября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Украинские беспилотные летальные аппараты (БПЛА) ночью 5 октября совершили попытки атаковать объекты инфраструктуры в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Губернатор региона уточнил, что падения дронов зафиксированы в трех районах области.

«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах», — написал он.

Старовойт также отметил, что в ряде случае произошли отключения электричества. Он добавил, что аварийные службы уже занимаются восстановительными работами.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября российские военные всего за одну ночь уничтожили в Белгородской, Брянской и Курской областях в общей сложности 31 дрон ВСУ.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что после отражения атаки украинских БПЛА на регион в Белгородском районе оказались повреждены два здания и три автомобиля. Он также уточнил, что система противовоздушной обороны (ПВО) отражала атаки беспилотников в Белгороде и Корочанском районе.

29 сентября Роман Старовойт проинформировал о попытке ВСУ атаковать объекты в Курской области большим количеством дронов ВСУ. Он добавил, что российские военные сбили 10 БПЛА.