Курск, 5 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. ВСУ в ночь с 4 на 5 октября нанесли несколько ударов по территории Курской области, в результате чего без электроснабжения в общей сложности остались 75 населённых пунктов. К середине дня четверга во многих районах уже удалось вернуть подачу электричества.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как сообщил источник ИА Регнум, примерно в час ночи со стороны Украины был запущен БПЛА, который сбросил два взрывных устройства га центральную электроподстанцию в городе Суджа. В результате без электроснабжения оказались 14 населённых пунктов. При атаке никто не пострадал, оперативные службы немедленно приступили к восстановительным работам.

После этого в 03:15 другой украинский беспилотник атаковал подстанцию в посёлке Глушково. В результате сброса двух взрывных устройств без электроснабжения остались 53 населённых пункта. В четыре утра ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по подстанции недалеко от села Любимовка. Из-за этого временно без электричества остались восемь населённых пунктов. В результате обеих атак никто не пострадал, оперативные службы приступили к восстановительным работам.

Как сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, ночью Украина атаковала объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Фиксировались отключения электричества, но аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения. К настоящему времени значительная часть электроснабжения восстановлена.

4 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два здания и три автомобиля получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. При этом средства ПВО уничтожили порядка 19 украинских дронов.