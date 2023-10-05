Курск, 5 октября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск в Курской области, в результате пострадала одна женщина, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

По словам губернатора, она получила осколочные ранения средней степени тяжести и была госпитализирована в Рыльскую центральную районную больницу. Глава региона также написал, что в результате обстрела в разных частях города оказались повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Кроме того, Старовойт отметил, что после атаки на город нашли неразорвавшиеся боеприпасы, обезвреживанием которых занимаются саперы. Глава региона добавил, что в Рыльске проводится подомовой обход.

Он пообещал, что всем, чье имущество получило повреждения, власти окажут помощь в ремонте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Роман Старовойт проинформировал, что ВСУ, используя беспилотные летальные аппараты (БПЛА), попытались атаковать объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области.

Губернатор написал, что из-за падения дронов произошли отключения электричества. Он также сообщил, что аварийные службы уже приступили к восстановлению энергоснабжения.

4 октября глава Брянской области Александр Богомаз обнародовал информацию о том, что украинская армия обстреляла кассетными боеприпасами Севский, Пожарский, Климовский, Трубчевский районы. Позже он также написал, что в результате ударов ВСУ в посёлке Климовооказались повреждены 50 строений.